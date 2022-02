Denkanstoß Mönchengladbach : Ein anderes Kapitel aufschlagen

Propst Peter Blättler in der Kirche St. Vitus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Gedanke an „die Kirche“ ist für Propst Peter Blättler derzeit wenig einladend. Für ihn ist es Zeit, die alten Botschaften ganz anders zu lesen – für ein neues christliches Miteinander.

„Jesus verkündete das Reich Gottes – gekommen ist die Kirche.“ In der fünften Jahreszeit sei dieser selbstironische Satz einmal erlaubt. Vielen, denen das kirchliche Leben und die christliche Botschaft lieb und teuer sind, mag der Satz des Bibelwissenschaftlers Alfred Loisy (1857–1940) wie schwarzer Humor vorkommen. Andere werden sagen, dass das kirchliche Desaster noch nicht mal mehr mit Humor zu ertragen ist. Ist es eine Ironie der Geschichte, dass die Rede vom Kommen des Reiches Gottes im Entstehen der Institution Kirche endete?

Der Gedanke an „die Kirche“ ist derzeit wenig einladend. Viele kehren der Kirche den Rücken zu. Frohmachende, sinnstiftende und lebenswerte Wege suchen sie lieber anderswo. Selbst als Pfarrer ertappe ich mich bei der Frage, ob ich in der bisherigen Weise weiter mitgehen möchte. Da gibt es eine Gestalt von Kirche, die ich hinter mir lassen möchte. Und doch gibt es immer noch die Sehnsucht nach einer anderen Gestalt von Kirche.

Er schreibt sein Evangelium nur für „Theophilus“. Die ganze „Frohe Botschaft“ neu und anders formuliert, damit ein gewisser Theophilus sich angesprochen fühlt. Theophilus könnte historisch betrachtet ein gebildeter, heidnischer Taufbewerber gewesen sein. Aber bereits der Kirchenvater Origenes (um 185–254) sieht in ihm eher einen fiktiven Adressaten: Einfach einen „suchenden und Gott liebenden“ Menschen. Von diesen gibt es heutzutage noch einige.

Wenn wir ein anderes Kapitel im christlichen Miteinander aufschlagen, das wäre es doch. Ein Kapitel, das sich nicht an überlebten Strukturen und missbräuchlichen Verhaltensweisen orientiert, sondern an den Fragen und Sehnsüchten des „Theophilus“ oder der „Theophila“. Lukas lässt Jesus selbst dieses Kapitel aufschlagen.

Bei seinem ersten Auftritt in der Synagoge von Nazareth „reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja“ (Lk 4, 17). Diese Szene in der Synagoge von Nazareth kann man sich nicht feierlich genug vorstellen: Jesus geht nach vorne und liest aus der Schriftrolle: „Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe“ (Lk 4, 18b; 19). Diese Stelle wird zur Kernbotschaft der Verkündigung Jesu vom Reiches Gottes.