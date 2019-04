Mönchengladbach : Das Osterlicht der Hoffnung

Trümmerteile und verkohlte Holzbalken liegen nach dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame. Foto: dpa/Christophe Petit Tesson

Mönchengladbach Unser Autor beschäftigt sich mit dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris.

Immer wieder berührt mich die Liturgie der Osternacht in besonderer Weise; sie beginnt mit der Segnung des Osterfeuers vor dem Portal, damit dann die an ihr entflammte Osterkerze in die stockfinstere Kirche getragen werden kann. So dunkel es auch sein mag, das Licht der Flamme ist stärker; und mit jeder Kerze, die an ihr entzündet wird, hellt es sich auf, bis zuletzt der ganze Kirchenraum in ein Lichtermeer eingetaucht ist. Mit diesem Ritus wird die Osterbotschaft im wahrsten Sinne des Wortes augenfällig: das Licht Christi durchbricht das Dunkel der Welt. Zerstörung, Hass, Gewalt, einmal mehr waren die Kar- und Ostertage von schlimmen und schrecklichen Nachrichten erfüllt; in der Nacht zu Kardienstag sahen wir fassungslos die Feuersbrunst in Notre-Dame, Ostern erreichten uns die dramatischen Opferzahlen von den grausamen Terrorakten in Sri Lanka. Und nicht zuletzt gab es in der Osternacht nur wenige Schritte von St. Marien entfernt eine Schlägerei, die fast ein Menschenleben gekostet hätte (RP vom 23.4.2019). Da kann einem das „frohe Ostern!“ schon im Halse stecken bleiben, und man sucht verzweifelt nach einem kleinen Funken Licht.

In der Tat, heuer fand ich die Nachrichtenlage besonders bedrängend, der Weltenlauf macht in der Regel keine Festtagspause. So werden wir auch an unseren Feiertagen mit den Abgründen menschlicher Freiheit und den Schrecklichkeiten von Katastrophen konfrontiert: Aber genau wegen solcher Dunkelheiten ist Christus doch den Weg des Leidens, Sterbens und der Auferstehung gegangen! Ostern ist kein Gaukelspiel, das über das Böse in der Welt hinwegtäuschen will, Ostern ist Ermutigung, in das rabenschwarze Dunkel das kleine Licht der Liebe hineinzuhalten. Und wo immer dieses Licht, so klein es auch sein mag, leuchtet, ist die Dunkelheit durchbrochen! Rainer Maria Rilke hat es in ein anderes Bildwort gebracht: „Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinen, die nur darauf warten, uns einmal schön und mutig zu sehen. Vielleicht ist alles Schreckliche im Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will.“ Unsere kleine Flamme mag mitunter angesichts der scheinbaren Übermacht des Dunklen verlöschen, aber genau deshalb hält uns Christus das Osterlicht hin, damit wir sie immer wieder neu entzünden können.

Wo dieses Licht leuchtet, da beginnt die Hoffnung zu wachsen. Letztlich bleiben wir doch alle Kinder, die das Finstere fürchten; niemand geht ohne Zaudern und Angst in einen gänzlich verdunkelten Raum hinein. Doch mit dem Osterlicht im Herzen können wir selbst in die ungewisse Zukunft hineinstrahlen, denn es bleibt wahr, dass die Hoffnung weiter führt als die Furcht (E.Jünger)! Aber damit ist die Botschaft der Osterkerze noch nicht an ihr Ende gekommen; sie ruft uns zu, dass hinter unserer Zukunft erst recht etwas auf uns wartet, eine ganze Ewigkeit! Und diese ist erfüllt von einem Licht, von dem die Sonne nur matter Abglanz ist. Nicht das Dunkel des Nichts, immer wartet das durchlichtete Sein auf uns! Dieser Botschaft dürfen wir vertrauen, weil Christus sie in seinem Tod und seiner Auferstehung beglaubigt hat.