Kolumne Denkanstoß Sommer, Sonne, Kirche

Viele sind in diesen Wochen unterwegs im Urlaub, Reisen gehen in die Ferne, in die hiesigen Naherholungsgebiete, ans Meer, in die Berge. Es gibt die unterschiedlichsten Urlaubstypen: Manche wollen immer neue Regionen entdecken, neue Inspirationen aufnehmen, andere Länder, andere Sitten kennenlernen. Manche aber zieht es immer an die gleichen Flecken Erde, man fühlt sich gleich wie zuhause, zumindest vertraut, empfindet es als stressfrei, an bekannte Orte zu kommen. Und dann gibt es noch diejenigen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in Urlaub fahren.