Denkanstoß aus Mönchengladbach : Was uns die Dreifaltigkeit Gottes lehrt

Symbol der Dreifaltigkeit Gottes: ein Dreieck mit Dornenkrohne. Foto: Olaf Nöller

Mönchengladbach Am kommenden Sonntag begeht die Kirche das „Fest der Heiligen Dreifaltigkeit“. Ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem dreieinigen Gott zu beschäftigen. Denn die Trinitätslehre beinhaltet viele interessante Aspekte.

Der kommende Sonntag heißt „Trinitatissonntag“ oder auch „Fest der Heiligen Dreifaltigkeit“. Er fasst alle großen Feste, die bislang im Kirchenjahr gefeiert wurden, zusammen. „Trinität???“, sagt Ihnen das eigentlich noch etwas? Es gibt heutzutage nicht wenige Menschen – auch in der Kirche – denen erscheint die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes als „alter Hut“. Zudem hat die Rede von den „drei Personen Gottes“ schon früh den Vorwurf der Vielgötterei eingebracht. Sind wir Christen „richtige“ Monotheisten? Juden und Muslime fragen uns das bis heute.

Ich denke, man darf die Aussagen der Trinitätslehre nicht mit dem „Dreigestirn“ im Kölner Karneval verwechseln. Da gibt es in der Tat drei unterschiedliche Menschen mit ihren Rollen: Bauer, Jungfrau und Prinz. Beim dreieinigen Gott ist das anders. Auch Christen sind zutiefst davon überzeugt, dass der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, EINER ist. Aber, so haben wir durch Jesus dazugelernt: Gott will eben nicht „einsame Spitze“ sein – einer, der fern von uns über den Wolken thront.

Mir gibt derzeit zu denken, wie schnell sich „Fake-News“ und auch Verschwörungstheorien über die Corona-Pandemie häufen. Offenbar gibt es Leute, die schauen sich drei Videos im Internet an und halten sich dann für schlauer als ein Virologe der Berliner Charité – selbsternanntes Expertentum. Um wirklich fundiert über ein so hochkomplexes Thema wie ein neuartiges Virus urteilen zu können, braucht man unterschiedliche Informationen aus zuverlässigen Quellen. Medienkompetenz ist nötig.

Auch Gott will, dass wir kompetent über IHN sprechen, ja dass wir IHN so beschreiben, wie „ER“ – oder von mir aus auch „SIE“? – in Wahrheit ist. Gott, weiß um allen Blödsinn, der im Laufe der Geschichte – nicht selten von Theologen – über IHN in die Welt gesetzt wurde – trotz der ersten drei Gebote, die davor warnen! Darum gibt Gott sich uns auch immer wieder neu zu erkennen – eben als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dabei hört er aber nicht auf, „EINER“ – oder „EINE“? – zu sein.

Kürzlich sah ich im Hamburger „Michel“ etwas, das mich faszinierte: ein gleichschenkliges Dreieck von einer Dornenkrone umgeben. Seit alters her ist dieses Dreieck Symbol der Dreifaltigkeit Gottes. Aber was haben die Dornen damit zu tun? Sie erinnern mich daran, dass der allmächtige Schöpfer in seinem Sohn, dem Juden Jesus von Nazareth, eine Spanne menschlichen Lebens selbst durchmessen hat: von der Geburt im Elend bis hin zum Tod des Unschuldigen am Kreuz. In Lebensfreude und Lebensleid kam Gott uns Menschen „hautnah“ und überwand so auch unseren Tod.

Die „Power“, von der Pfingsten erzählt, bedeutet: Alles was Jesus uns vorgelebt hat, das ist jetzt auch unsere Möglichkeit – grenzüberschreitende Liebe, Begeisterung für Recht und Gerechtigkeit, die Fähigkeit mit anderen zu teilen, ohne immer zuerst auf den eigenen Vorteil achten zu müssen. Gottes Geistkraft, sie ist unbändig, sie kann und will alles verändern. Das gilt sogar für unsere „alten“ Kirchen.

Wussten Sie, dass das hebräische Wort für „Geist“ weiblich ist? Man kann sagen: „die Ruach“ ist die weibliche, ja mütterliche Seite unseres Gottes. Jesus verspricht darum vor seinem Weggang den „Tröster“, jene aufrichtende Kraft, die einen wie eine Mutter tröstet, wenn man sich fürchtet oder an sich selbst zweifelt. Eine gute Kraft, die einen dann ins Leben schickt, damit es bestanden werden kann.

Nicht zufällig werden ab jetzt die Sonntage „nach Trinitatis“ gezählt. Wir buchstabieren bis zum Ende des Kirchenjahres häppchenweise und immer anders durch, was alle großen Feste – Weihnachten, Ostern, Pfingsten – uns zugerufen haben: Gott liebt uns und schaut uns freundlich an! Darum finde ich schön, dass das goldene Dreieck über der Kanzel der Rheydter Hauptkirche ein Auge trägt. Das gefiel übrigens auch einem Muslim, mit dem ich den Raum gemeinsam betrachtete.