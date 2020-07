Kolumne „Denkanstoß“ aus Mönchengladbach : Olympischer Glaube

Das olympische Feuer brennt in Athen (Symbolbild). Foto: dpa/Aris Messinis

Mönchengladbach Die Spiele in Tokio gibt es erst 2021, doch die Olympiapause kann genutzt werden. Denn unser Autor erinnert daran, dass auch Zweifel und Kämpfe unseren Glauben begleiten.

Von Burkhard M. Kuban

Die wenigstens von Ihnen werden aktiv an Olympia teilgenommen haben, manche vielleicht als Zuschauer. Und andere werden schon, so wie ich, das antike Olympia betreten haben. Früher brauchte man mit der Schmalspurbahn von Athen mehr als die doppelte Zeit als heute Läufer für die gut 42 Kilometer von Marathon nach Athen benötigen, nämlich fünfeinhalb Stunden. Das war Entschleunigung pur (heute ist die Strecke übrigens unterbrochen). Und auch im Olympischen Hain herrschte trotz Menschengewusels nicht so eine Hektik und Geschäftigkeit wie in den modernen Olympia-Arenen.

Wenn sie diese Zeilen lesen, sollten die Olympischen Spiele von Tokio ungefähr ihre Halbzeit erreicht haben. Aber wie so vieles andere, mussten auch sie abgesagt werden. Kaum zu ermessen, was das für die Athleten (Karriere, Berufs – und nicht zuletzt Familienplanung), Organisatoren (stehen nächstes Jahr überhaupt alle Wettkampfstätten zur Verfügung?) und Zuschauer (klappt es nächstes Jahr mit dem Urlaub?) bedeutet.

Und auch die Olympiapfarrer müssen umplanen. Ja, die gibt es tatsächlich, ehemalige Leistungssportler, die dann Theologie studiert haben und während der Olympischen Spiele den Athleten zur Verfügung stehen. Denn – man gestatte mir dieses Wortspiel – gerade bei Olympischen Spielen ist nicht alles Gold, was glänzt.

Vermutlich werden die Pfarrer bei der seelsorgerlichen Betreuung der Athleten öfters die Worte des Apostels Paulus gewählt haben, die er in seinem Brief nach Korinth (das man übrigens mit dem Zug durchfuhr auf oben genannter Reise) an die dortige Gemeinde geschrieben hat.

In Olympia war Paulus, nach allem was wir wissen, zwar nicht, aber ähnliche, noch pompösere Stadien kannte er natürlich. Dort beschreibt er den Weg des Glaubens als Wettkampf auf der Laufbahn und auch Faustkampf. Ebenso den Siegespreis: den Lorbeerkranz (1.Kor 9,24ff). Finden Sie sich in diesem Bild wieder?

Der Glaube als Wettkampf? Bitte nicht in dem Sinne, welches die bessere oder gar die richtige Religion ist. Sondern in der (ur-olympischen) Formulierung um das Ringen des Glaubens findet sich wieder, was unsere Lebens- und Glaubensgeschichte darstellt. Zweifel und Kämpfe begleiten unseren Glauben, gerade in einer Krise wie der momentanen.

Mir zumindest sind Menschen suspekt, die sich ihres Glaubens zu 100 Prozent sicher sind. Dann gibt es nämlich nur noch Schwarz oder Weiß, Sieg oder Niederlage und die Grautöne beziehunsgweise Silber, Bronze oder Endlaufteilnahmen werden nicht gewürdigt und wahrgenommen.

Paulus fährt fort, dass unser Siegerpreis im Gegensatz zum olympischen Lorbeerkranz, der irgendwann verwelkt (Goldmedaillen kannte er noch nicht), unvergänglich ist. Es gibt nicht wenige Sportler, Olympiateilnehmer und Bundesligafußballer, die fest im Glauben verwurzelt sind und auch darüber erzählen.

Wie die Maßstäbe zurechtgerückt werden und dass für einen Leistungssportler natürlich Erfolg und Siege das Ziel seiner Träume sind, letztlich aber eben auch vergänglich und wahre Erfüllung abseits des Sportplatzes gefunden werden muss.

Neben dem Training schöpfen sie ihre Kraft aus ihrem Glauben, der ihnen die Sicherheit gibt, dass sie in Gott geborgen sind, komme was da wolle. Und das gilt für uns Nicht-Olympioniken genauso, da sind alle Menschen gleich.