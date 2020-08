Denkanstoß aus Mönchengladbach : Freude über frühe Weihnachtsboten

Weihnachtsplätzchen sind bereits wieder zu haben (Symbolbild). Foto: 3532

Mönchengladbach Lebkuchen in den Supermärkten richten unseren Blick bereits wieder auf Weihnachten. Und es macht Sinn, sich jetzt schon auf diese Zeit vorzubereiten.

Von Ulrich Clancett

Da sind sie wieder – pünktlich nach den Sommerferien lauern sie in den Regalen der Supermärkte: Lebkuchen und Weihnachtsgebäck. Alljährlich gut für einen gediegenen Aufreger: Mein Gott – das darf ja wohl nicht wahr sein – Weihnachten ist im Dezember – jetzt schon Weihnachtsartikel – das geht ja gar nicht. Also, ganz ehrlich: Ich hab‘ mich über diesen kleinen Weckruf nach den Corona-Sommerferien gefreut. Ja, so langsam sollten wir uns wirklich auf die Weihnachtszeit vorbereiten – denn die wird ganz anders werden, als wir es jemals erlebt haben.

Ja – auch das hat das neuartige Coronavirus voll im Griff. Was wird das mit all‘ dem machen, was uns an der Advents- und Weihnachtszeit so lieb geworden ist? Weihnachtsfeiern – wenn überhaupt, nur im ganz kleinen Kreis. Weihnachtsmärkte – die Überlegungen für ganz alternative Konzepte auf kleinster Flamme laufen auf Hochtouren. Weihnachtsgottesdienste – wie soll das mit stark begrenzten Besucherzahlen, weitestgehend ohne Chöre und Gesang gehen? Der ersehnte weihnachtliche Start in die Ski-Saison – wird der gelingen? Weihnachtsurlaub – wohin können wir noch fahren?

Weihnachten ist eines der höchsten Feste der Christenheit – dementsprechend wird es seit Bestehen der Kirchen und christlichen Glaubensgemeinschaften seit fast 2000 Jahren gefeiert. Und dementsprechend ist es mit einer fast unübersehbaren Masse von Traditionen, Bräuchen und persönlichen Gewohnheiten verknüpft. Doch all‘ das gerät bei der Betrachtung des Festes angesichts der Pandemie-Lage ins Wanken. Und fordert fragend heraus: Was ist wirklich wichtig an diesem Fest? Was ist verzichtbar? Was muss vielleicht ganz anders gedacht werden? Was muss auf jeden Fall sein?

Einen Kritikpunkt mussten sich die Kirchen nach dem coronabedingten Ausfall der Osterfeierlichkeiten gefallen lassen: Sie waren kaum wahrnehmbar. Hier und da eine Gottesdienstübertragung im Internet oder eine nett gemeinte Initiative in der Nachbarschaft – das wars. „Ihr habt euch weggeduckt!“ lautete eine weitverbreitete Äußerung landauf landab. Und Erik Flügge, Politik- und Unternehmensberater, bringt es dieser Tage auf den Punkt: „Wenn die Kirchen zu Weihnachten 2020 nicht liefern – sind sie weg vom Fenster!“ So einfach ist das. Die galoppierenden Kirchenaustrittszahlen scheinen diese Feststellung schmerzlich-drohend zu unterstreichen. Also: Was tun?

Auf jeden Fall jetzt schon intensiv über die Feier des Weihnachtsfestes nachdenken. Ohne Denkverbote, auch schon mal quer zur eigenen Tradition. Auf was es ankommt? Wenn man die Vorwürfe der Gesellschaft ernstnimmt, könnte man eine Summe ziehen und allgemein formulieren: Die Menschen fühlen sich von den Kirchen in dieser Krise alleingelassen – also warum sollte man diesen Gemeinschaften noch angehören?

Deshalb haben wir uns in Jüchen jetzt auf die Suche gemacht nach einer Form der Feier des Weihnachtsfestes, die genau das Gegenteil vermittelt. Unter dem Leitwort „Du bist nicht allein!“ wollen wir den Menschen in ihren normalen Lebenszusammenhängen, den Familien, Nachbarschaften, Gruppen, Mut machen, in kleinen Gemeinschaften zusammenzukommen und draußen den Heiligen Abend mit einer kurzen Zusammenkunft zu feiern. Mit besinnlichen Texten, musikalischen Darbietungen, vielleicht auch mit einem selbst gesungenen Weihnachtslied. Das alles zur gleichen Zeit, damit klar wird: Auch ihr kleinen Gruppen seid in dieser Nacht nicht allein. Da gibt es viele, die es genauso machen. Jeder und jede nach seinen/ihren Möglichkeiten. Keine Krippenfeier, kein Kindergottesdienst, keine Christmette. Quer zur Gottesdienst-Tradition des Heiligen Abends einfach auf die kleine Gemeinschaft zurückbesinnen, die auch sonst im Alltag trägt.