„Sonntagsspaziergänge“ in Mönchengladbach : Maskengegner müssen Maske tragen

Schon bei der Demonstration am 16. Januar galt eine Maskenpflicht. Eingehalten wurde diese von den wenigsten. (Archivfoto) Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Bei Demonstrationen gelten jetzt schärfere Corona-Regeln – und das unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Was das für die beiden Demos am Sonntag in Rheydt bedeutet und wie sich Polizei und Ordnungsamt vorbereiten.