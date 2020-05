Kundgebungen in Mönchengladbach : Verbale Scharmützel zwischen Demonstranten auf Rheydter Marktplatz

Kundgebungen in Mönchengladbach

Mönchengladbach 100 Personen um Ratsherr Dominik Roeseler protestierten gegen den „Corona-Wahnsinn“, doch es gab deutlichen Gegenwind. Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ mobilisierte unter dem Motto „Mit Abstand gegen rechts!“ rund 280 Teilnehmer.

Größtenteils störungsfrei sind die beiden Kundgebungen am Sonntagnachmittag auf dem Rheydter Marktplatz verlaufen. Dieses Fazit zog die Polizei, die mit einem Großaufgebot, Absperrgittern und Polizeiwagen die beiden Lager voneinander trennte. Zudem waren für die Dauer der Kundgebungen Haupt-, Mühlen- und Stresemannstraße in Teilen gesperrt, größere Verkehrsbehinderungen gab es aber nicht.

Insgesamt 380 Personen nahmen an den Kundgebungen teil: 100 davon waren dem Aufruf des Ratsherrn Dominik Roeseler gefolgt, unter dem Motto „Freiheit statt neuer Normalität“ gegen den „Corona-Wahnsinn“ zu demonstrieren. Das Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ mobilisierte unter dem Motto „Mit Abstand gegen rechts!“ indes deutlich mehr Leute, 280 Teilnehmer zählte die Polizei.

Nicht nur in ihren Ansichten waren die Lager deutlich voneinander getrennt, sondern auch räumlich. Während Roeseler, der im Verfassungsschutzbericht als rechtsextrem bezeichnet wird und der als Versammlungsleiter von der Polizei nicht akzeptiert worden war, eine kleine Lkw-Bühne auf dem Platz in Richtung Rathaus aufgebaut hatte, versammelten sich die Anhänger des Bündnisses Richtung Hauptstraße. Direkt aufeinander trafen die Gruppen nicht – bis auf eine Ausnahme, als es zwei Demonstranten gelang, die Polizeibarriere zu durchbrechen und das Banner eines Teilnehmers der Roeseler-Kundgebung zu beschädigen. Die Polizei nahm die beiden Personen in Gewahrsam, zudem führte sie einen Mann ab, der das Absperrgitter überwinden wollte. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Widerstands gegen die Polizei. Darüber hinaus musste die Polizei eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Vermummungsverbot erstatten. Doch abgesehen davon blieb es bei verbalen Scharmützeln.