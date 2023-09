Fotos aus Mönchengladbach So lief die Kundgebung „Kein Platz für Transfeindlichkeit“ am Rathaus Rheydt

Kritik an Engelken äußern neben den Grünen aber auch Die Linke, SPD und FDP. So teilte das Ampel-Bündnis in einer Stellungnahme mit: „Von den transfeindlichen Aussagen Eva Engelkes distanzieren sich die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen Mönchengladbach und FDP klar und deutlich. Diese Aussagen geben in keiner Weise die Meinung unserer Fraktionen wieder.“