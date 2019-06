Vorwurf des versuchten Mordes : Mönchengladbacher fährt Radfahrer an, um ins Gefängnis zu kommen

Mönchengladbach/Delmenhorst Ein Mönchengladbacher ohne festen Wohnsitz soll am Dienstag einen Radfahrer in Delmenhorst mit einem Auto absichtlich angefahren haben. Nun wird ihm versuchter Mord vorgeworfen.

Weil er bei Delmenhorst einen Radfahrer mit seinem Auto absichtlich gerammt haben soll, sitzt ein 62-Jähriger Mönchengladbacher in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Dem Mann werde versuchter Mord vorgeworfen, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei Delmenhorst am Mittwoch mit. Aufgrund der Spuren am Unfallort bestehe der Verdacht, dass der Autofahrer den 48 Jahre alten Radler absichtlich umgefahren habe.