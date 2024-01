Freizeit-Tipps Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach · Liebhaber alter Blechspielwaren können am Sonntag in der Kaiser-Friedrich-Halle auf Entdeckungstour gehen, der Weihnachtszirkus zeigt am Wochenende seine letzten Vorstellungen und in der Bücherkirche darf am Samstag wieder gestöbert werden. Hier finden Sie spannende Vorschläge für die kommenden Tage.

05.01.2024 , 12:12 Uhr

Mönchengladbacher Zuschauern wird im Weihnachtscirkus noch einmal ein spektakuläres Programm geboten. Foto: Markus Rick (rick)

Von Sigrid Blomen-Radermacher