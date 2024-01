Freizeit-Tipps Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach · Gisela Messing bietet am Sonntag eine Radwanderung durch den Hardter Wald bis zur Hehner Grotte an, im Theater im Gründungshaus gibt’s Comedy und im Kultube werden am Samstagabend 18 Jahre Metalmania gefeiert. Hier finden Sie Vorschläge für die kommenden Tage.

26.01.2024 , 18:08 Uhr

Von Sigrid Blomen-Radermacher