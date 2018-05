Redaktionsgespräch Jutta Profijt: "Das Verbrechen sollte am Anfang stehen"

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Autorin Jutta Profijt spricht über Literaturpreise, kritische Erstleser und den Reichtum der Schriftsteller.

Profijt (lacht) Nein, ich habe mich nur bei Leuten bedankt, die auch im Saal waren. Ich habe zum Beispiel bei diesem Buch ein Autoren-Coaching in Anspruch genommen, weil ich in einer Sackgasse war und nicht weiterkam. Beim Coaching wurde der Knoten zerschlagen, dafür habe ich mich unter anderem bedankt.

Profijt Die Idee trage ich schon lange mit mir herum. Ich habe 2008 den ersten interkulturellen Garten in der Stadt mit gegründet und habe bei der Begleitung des Projekts nicht nur Tipps zur Aussaat von Salat und Möhren gegeben, sondern auch viele Menschen unterschiedlichster Herkunft kennengelernt. Sie fühlten sich alle fremd, aufgrund ihres Aussehens, ihres Namens, ihrer Gewohnheiten. Dieses Gefühl des Fremdseins wollte ich in eine Geschichte verpacken. Als dann die Flüchtlinge aus den syrischen Kriegsgebieten zu uns kamen, verband sich das mit meiner Idee. Deshalb ist die Hauptfigur eine Syrerin, für die wir die Fremden sind. Dieser Perspektivwechsel war mir sehr wichtig.

Profijt Nicht direkt. Ich habe zwar in der Schule gern geschrieben, dann aber nichts in dieser Hinsicht getan, bis ich 2002 in der RP einen Artikel über die Restaurierung des Münsters las. Da hatte ich die Idee zum Lokalkrimi "Münsterschatz". Daran habe ich dann ein Jahr lang gearbeitet. Übrigens habe ich die erste Version mit der Hand geschrieben, weil ich am PC einen totalen Blackout hatte. Vor dem Computer fiel mir absolut nichts ein. Der "Münsterschatz", den wir noch selbst verlegt haben, ist gut angekommen. Danach hat sich ein Verlag bei mir gemeldet. 2006 habe ich dann einen Vertrag mit dtv über die Kühlfachkrimis gemacht und seitdem arbeite ich nur noch als Autorin und nicht mehr als freiberufliche Übersetzerin.