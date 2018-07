Kolumne Mensch Gladbach : Das unterscheidet eine Kita vom schönsten Schlagloch

Mönchengladbach ist im Schlagloch-Fieber: Und welcher Politiker hilft bei einer Lösung für den Kindergarten Mummpitz? Er muss bald sein Domizil räumen. Foto: Isabella Raupold

Meinung Ein Schlagloch fand viele Fans. Das ist okay, weil es der Stadt positive Schlagzeilen beschert hat. Doch welcher Politiker kämpft mit ähnlichem Einsatz für eine Kita? Bisher niemand. Das ist schade.

Liebe Broicher, wir sind stolz auf euch! Nicht nur wir – auch die Feuerwehr und ihr Chef Jörg Lampe loben die Broicher in den allerhöchsten Tönen. Und das völlig zu recht. Denn sie haben der Feuerwehr Vertrauen zurückgegeben, das diese wegen bitterer Erfahrungen bei anderen Einsätzen verloren hat: Dass man sie wertschätzt, dass man sie unterstützt, dass man sie zumindest nicht behindert bei ihren Einsätzen. Wie auch Polizisten und Notfallretter werden Feuerwehrleute immer häufiger von Idioten beleidigt und auch angegriffen, die keinen Respekt vor dem Engagement der Helfer haben. Die Broicher machten Beispielhaftes, als die Kräfte in dieser Woche einen Dachstuhlbrand in der Nachbarschaft löschten. Sie versorgten die Einsatzkräfte mit Getränken, boten ihnen Schattenplätze zum zwischenzeitlichen Ausruhen an, stellten ihre Toiletten zur Verfügung, schmierten der Brandwache belegte Brötchen. „Das war richtig klasse!“, sagt der Feuerwehrchef, und wir schließen uns diesem Lob uneingeschränkt an.

Wir würden gerne auch einem Politiker in einer ähnlichen Form unsere Wertschätzung aussprechen, der ein soziales und menschliches Problem lösen hilft. Aber leider gibt es niemanden, der in irgendeiner Weise der Kita Mummpitz, den Eltern und ihren 40 Kindern zur Seite steht. Ende des Monats muss der Kindergarten sein jetziges Domizil an der August-Monforts-Straße verlassen, weil eine Kündigung ausgesprochen ist. Im schlimmsten Fall droht sogar eine Zwangsräumung. Wir wollen jetzt nicht darüber streiten, wer an der Situation welche Schuld trägt oder wer welches Versprechen nicht eingehalten hat. Das kann zum Beispiel in einer Sitzung der Bezirksvertretung Ost ausgiebig behandelt werden, wobei über Hintergründe und Zukunft des seit mehreren Jahren nicht verwirklichten Baukomplexes Hardterbroicher Markt munter diskutiert werden könnte. Wir sind gespannt.



Kindergarten in Mönchengladbach : Zwangsräumung für die Kita Mummpitz

zurück

weiter

Jetzt aber gilt es, den Mädchen und Jungen, die Ende nächster Woche in ihre dreiwöchigen Kindergarten-Ferien gehen, eine Rückkehr in ihr Domizil zu ermöglichen. Wer vermittelt in diesem Konflikt? Wer stellt den Kontakt zu Investor und Betreiber einer Einrichtung her, die auf dem Gelände des jetziges Kindergartens ein Gebäude mit Wohnungen für betreutes Wohnen errichtet? Dabei handelt es sich um ein Sozialunternehmen mit christlichem Hintergrund. Vielleicht kann man mit ihm einen Aufschub vereinbaren, vielleicht gibt es überhaupt keinen schnellen Baubeginn. Und gegen Ende des Jahres ist eine andere Dauerlösung für die Mummpitz-Kita sowieso in Sicht.

Nichts gegen die Schönstes-Schlagloch-der-Welt-Euphorie des Groko-Komitees von Dieter Breymann und Uli Elsen. Die Aktion ist prima, hat der Stadt viele Schlagzeilen gebracht und für ein positives Image gesorgt. Ein bisschen von diesem Engagement wäre für die Kita Mummpitz nicht schlecht. Es gibt schließlich noch andere Politiker aus Rat und Ost-Bezirksvertretung, die sich für sie einsetzen könnten. Eltern und Kinder werden danken.

(web)