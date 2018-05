Mönchengladbach: Das Theater rockt für das Café Welcome

Mönchengladbach Bands aus der Region spielten beim Welcome-Now-Festival im Theater für einen guten Zweck. U2Fly, Plexiphones und die Gitarristin Sophie Knops unterstützten die interkulturelle Arbeit des Cafés. Dazu gab es Poetry Slam im Linol.

Kennen Sie das Café Welcome in Rheydt? Jenen Ort, der geflüchteten Menschen, die oft ihre Koordinaten verloren haben und nach Anschluss und Hilfe suchen, eine sympathische Anlaufstelle bietet? Jenen besonderen Ort unter Obhut des SKM, bei dem wirklich jeder willkommen ist. Wurde das Café 2018 mit dem Mönchengladbacher Integrationspreis ausgezeichnet, so stand die Hilfe für die Hilfe jetzt im Theater Mönchengladbach im Fokus des Geschehens. "Welcome Now", das Benefiz-Festival zugunsten des Cafés, gab es zwar schon zweimal, doch noch nicht in Mönchengladbach. Dank des großen Engagements vieler Theaterleute und Musiker konnte das Festival nun auch hier mit einem bunten Programm Menschen in das Rheydter Haus locken, die nicht nur einen unterhaltsamen Nachmittag und Abend - das Programm begann um 17 Uhr und reichte bis in die Nacht - genießen, sondern auch etwas Gutes tun wollten. Mit dem Erlös - es kamen rund 250 zahlende Gäste - wird die Arbeit und das Bestehen des Café Welcome unterstützt.