Veranstaltung in Mönchengladbach Stadtteilfest Windberg nach Corona-Pause in besonderer Form zurück

Besonders teuer ist die Miete für die Bühne. Was vor Corona noch mit rund 350 Euro zu Buche schlug, kostete diesmal 900 Euro, dazu kamen hohe Kosten für das Sicherheitsunternehmen. Dessen Mitarbeiter mussten die Bühne bis zum Abbau am nächsten Morgen über Nacht bewachen. Bei den langjährigen Sponsoren sitzt das Geld auch nicht mehr so locker. „Wir sind sehr froh darüber, dass Sparkasse, Volksbank und die NEW uns weiterhin unterstützen“, so Schuld. Insgesamt lasse sich aber feststellen, dass das Spendenaufkommen weniger als halbiert sei. Im Zwei-Jahres-Rhythmus sollen die Begegnungen im gesamten Stadtteil weiterhin zum Nulltarif ermöglicht werden.