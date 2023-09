Begrüßung in Mönchengladbach Das sind die „Neuen“ bei der Polizei Mönchengladbach

Polizeipräsident Mathis Wiesselmann empfing den Nachwuchs mit besten Wünschen für die Zukunft. Da der Großteil in Mönchengladbach oder in umliegenden Kreisen beheimatet ist, sei von einem ohnehin schon vorhandenen Zugehörigkeitsgefühl zur Vitusstadt und auch einer Beständigkeit in der Wahl des Dienstortes auszugehen.