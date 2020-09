Thomas Ahr, Vorsitzender des Philologenverbands Das vielfältige, begabungsgerechte und verlässliche Schulangebot in der Stadt gilt es zu erhalten, so dass Eltern eine echte Wahl haben. Die Pandemie zeigt, dass die Stadt die Modernisierungsarbeiten an den Schulen weiter vorantreiben muss. Leuchtturmprojekte einzelner Schulen helfen in der Fläche nicht weiter. Die Umsetzung des Digitalpakts und die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten darf nicht ins Stocken geraten. Sehr wichtig ist auch die Bereitstellung des Supports für die angeschafften Geräte.