Wenn der Atem dampft, das Wasser eiskalt ist, dann ist Kurt Brückers in seinem Element. Der 77-jährige Physiotherapeut fährt seit Jahrzehnten, oft auch zum Jahreswechsel, an die Nordsee zum Schwimmen bei Egmond aan Zee. In seinem Leben hat Brückers schon zahlreiche prominente Sportler betreut.