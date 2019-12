Klimaschutzmanager : Für ein prima Klima in der Stadt

Für ein prima Klima in der Stadt

Mönchengladbach Antti Ollbrisch ist seit sieben Jahren der Klimamanager in Mönchengladbach. Er koordiniert Projekte und Aufgabe und berät Bürger – auch, wenn es um nachhaltiges Verschenken geht.

Das Weihnachtsfest ist vorüber, und in einigen Tagen steht der Jahreswechsel an. Nicht wenige Menschen werden es sein, die diese Zeit „zwischen den Jahren“ nutzen, um über ihre eigenen guten Vorsätzen für das neue Jahr nachzudenken. Oder auch über das ein oder andere sinnlose Geschenk, das fein eingepackt unter dem Tannenbaum lag.

Hier und da wird festgestellt, dass einige der Geschenke nicht nur einfallslos waren, sondern dazu oft auch der Umwelt oder der Gesundheit schaden. „Klimaschutz unterm Tannenbaum hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt“, meint dazu Antti Ollbrisch, seit 2012 Klimaschutzmanager der Stadt. „Als einzelner kann man sicherlich nicht die Welt retten“, sagt er und stellt als Fazit seiner regelmäßig stattfindenden Sprechstunden mit Bürgern fest, dass es vielen Menschen mittlerweile wichtig ist, nicht einfach nur zu schenken, sondern dies auch nachhaltig und sinnvoll zu tun.

Städtisches Ziel ist es, den CO 2 -Ausstoß alle fünf Jahre um mindestens zehn Prozent zu senken.

Aufgaben Der Klimaschutzmanager erstellt unter anderem die CO 2 -Bilanz der Stadt. Außerdem spricht er bestimmte Zielgruppen an: Die Bürger, die Industrie und das Gewerbe oder auch die Stadtverwaltung selbst. Er organisiert Informationsveranstaltungen.

Umweltschutz in Kamp-Lintfort

Umweltschutz in Kamp-Lintfort : Stadt sucht neuen Klimaschutzmanager

Energie, Mobilität und Fairtrade in Kamp-Lintfort

Energie, Mobilität und Fairtrade in Kamp-Lintfort : Staffelübergabe der Klimaschutzmanager

Sprechstunden Antti Ollbrisch steht den Bürgern der Stadt alle zwei Wochen für Fragen rund um den Klimaschutz zur Verfügung und gibt wertvolle Tipps, wie jeder auch daheim einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. So lädt er zur nächsten Sprechstunde am Donnerstag, 2. Januar, von 13 bis 16 Uhr, in den mg+ Treffpunkt im Verwaltungsgebäude Oberstadt, Aachener Straße 2, ein.