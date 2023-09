Fotos in Mönchengladbach Das ist in der Ausstellung „Die Selfies von gestern“ zu sehen

Regelmäßig finden in der Franziskuskirche in Geneicken Ausstellungen statt, die von Pfarrer Klaus Hurtz initiiert sind. Am Sonntag, 17. September, eröffnet er zusammen mit dem Leiter der Staatskanzlei, Nathanel Liminski, um 17 Uhr seine jüngste unter dem Titel „Die Selfies von gestern“. Zu sehen sind Autografen (Widmungen und Unterschriften) von Schriftstellern und berühmten Persönlichkeiten.