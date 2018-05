Mönchengladbach : Das ist bei Sommerhitze zu beachten

Ein schattiges Plätzchen, leichte Kost und ausreichend Flüssigkeit - so lassen sich die sommerlichen Temperaturen gut aushalten. Foto: Timm Schamberger

Mönchengladbach Besonders ältere Menschen sind bei zu heißen Temperaturen gefährdet. Experten erklären, was die ersten Alarmzeichen sind.

Die Hitze ist in Mönchengladbach angekommen. Doch die Temperaturen bergen auch Gefahren - besonders für Ältere. Für gesunde Erwachsene gibt es in Deutschland auch bei längeren Hitzeperioden bei normaler Lebensführung und ausreichender Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme keine gesundheitlichen Gefahren. Ältere Personen und Menschen mit eingeschränkter Anpassungsfähigkeit können aber durch Hitze in Gefahrensituationen geraten. Es ist deshalb wichtig, sich bei Hitzewarnungen entsprechend zu verhalten, vor allem, wenn ein erhöhtes Risiko besteht.

Heribert Hüren, Facharzt für Allgemeinmedizin in Mönchengladbach, erklärt, worauf man bei starker Hitze besonders achten sollte. "Viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ein Mangel an Flüssigkeit führt zu einem Verlust durch starkes Schwitzen, denn aufgrund der hohen Temperaturen wird durch das Schwitzen vermehrt Natrium über die Körperflächen ausgeschieden", erklärt der Mediziner. "Deshalb sollte man viel natriumhaltiges Wasser trinken und auch auf Essen mit viel Salz achten. Tritt Durst auf, ist das schon ein Alarmzeichen."

Für die Mengenangabe gibt es eine klare Faustregel. "An normalen Tagen trinkt ein Mensch durchschnittlich ein bis zwei Liter. Bei starker Hitze soll man ungefähr einen halben Liter mehr zu sich nehmen. Hält man sich im Freien und in der heißen Sonne auf, sollte man pro Stunde einen Liter Flüssigkeit mehr zu sich nehmen."

Große Hitze belastet den Körper. Es können ernsthafte Gesundheitsrisiken entstehen. Im schlimmsten Fall erleidet der Körper einen Hitzschlag. "Erste Warnzeichen des Körpers sind Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme, Erschöpfungs- oder Schwächegefühle und allgemeines Unwohlsein. Steigt die Körpertemperatur über 38,5 Grad Celsius, ist dies ein weiteres Alarmzeichen. Unternimmt man dagegen nichts, tritt im allerschlimmsten Fall der Hitzschlag ein", erklärt Hüren. Ein Hitzschlag entsteht, wenn der Organismus wegen der hohen Außentemperaturen mehr Wärme aufnimmt, als er wieder an die Umgebung abgeben kann. So gerät die Körpertemperatur außer Kontrolle und steigt rasch an. "Das ist lebensgefährlich. Man sollte umgehend den Rettungswagen verständigen und die betroffene Person an einen kühlen Ort bringen", so Hüren.



Besonders betroffen seien ältere Menschen, denn im Alter nehme das Durstgefühl ab. Aber auch Kleinkinder oder Menschen mit chronischen und schweren Erkrankungen seien besonders der Gefahr eines Hitzschlages ausgesetzt. Allgemein solle sich aber jeder bei einer Hitzewelle schützen.

Doch was ist dazu erforderlich? "Starke Anstrengungen besser vermeiden. Man sollte sich auch nicht der prallen Sonne aussetzen und im Freien am besten luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung tragen. Auf gar keinen Fall Kinder und Tiere im Auto lassen, auch nicht für kurze Zeit", betont Hüren. "Leichte Kost, viel Salate, Suppen, Fisch und Obst kann man ohne Bedenken zu sich nehmen. Aber Vorsicht ist bei den Getränken geboten, denn sehr kalte und alkoholische Getränke können zu Magenbeschwerden führen."

Huan Nguyen, Chefarzt der Inneren Medizin und Gastroenterologie, am Elisabeth-Krankenhaus in Mönchengladbach, sagt, man müsse sich dazu vor der Hitze in den Wohnungen schützen. "Am besten ist es, wenn man früh morgens und spät abends lüftet und den Rest des Tages die Fenster geschlossen hält. Um Wärme abzuhalten, empfiehlt es sich, die Rollladen runter zu lassen. So gelangt das Sonnenlicht nicht ins Innere, und der Raum bleibt kühl."

Doch wieso unterschätzen so viele Menschen die Hitze? "Gerade junge Leute vertragen einen Temperaturwechsel von Warm zu Kalt und wieder von Kalt zu Warm nicht. Ältere Menschen gewöhnen sich nach einer Zeit an die warme Luft und nehmen dann noch weniger Flüssigkeit zu sich, als sie sollten. Das Ausmaß wird erst dann klar, wenn Beschwerden bereits eingetreten sind", erklärt Nguyen.

Wenn man trotz der starken Hitze nicht auf seine Aktivitäten verzichten will, sollte man sich also ausreichend schützen.

