Im Jahr 2021 : Das haben Mönchengladbacher häufig gegoogelt

Infos Das sind die häufigsten Google-Suchbegriffe in Mönchengladbach

Mönchengladbach Was ist es, das die Bürger der Vitusstadt in dem Pandemiejahr 2021 von der Suchmaschine Google wissen wollten? Wir listen die zehn am häufigsten gesuchten Begriffe auf.

Das zurückliegende Jahr 2021 ist stark geprägt von der Corona-Pandemie. Regeln, Pflichten, Impf- und Testtermine – all das spielte im Alltag eine wichtige Rolle. In der „Top 10“ der von Mönchengladbachern meistgesuchten Begriffe über Google liegt der Begriff zwar auf Rang 2 – deutlich öfter vertreten ist aber der Sport. Das sind die zehn am häuftigsten Begriffe in der Vitusstadt.

10. „Biontech Aktie“ Der Kurs hat sich innerhalb des vergangenen Jahres verdreifacht. Diese Entwicklung beobachteten offenbar auch die Mönchengladbacher.

Der Kurs hat sich innerhalb des vergangenen Jahres verdreifacht. Diese Entwicklung beobachteten offenbar auch die Mönchengladbacher. 9. „Kasia Lenhardt“ Der überraschende Tod der „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin und Ex-Freundin von Fußball-Star Jérôme Boateng beschäftigte die Bürger.

Der überraschende Tod der „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin und Ex-Freundin von Fußball-Star Jérôme Boateng beschäftigte die Bürger. 8. „Kino Mönchengladbach“ Ja, in der Stadt gibt es Kinos. Und seit der zweiten Jahreshälfte sind diese auch wieder geöffnet. Das Verlangen nach Cineastischem war dieses Jahr offensichtlich groß.

Ja, in der Stadt gibt es Kinos. Und seit der zweiten Jahreshälfte sind diese auch wieder geöffnet. Das Verlangen nach Cineastischem war dieses Jahr offensichtlich groß. 7. „Willi Herren“ Ein weiterer Tod packte die Mönchengladbacher – jener von Schauspieler Willi Herren (bekannt aus der Lindenstraße), der im April verstarb.

Ein weiterer Tod packte die Mönchengladbacher – jener von Schauspieler Willi Herren (bekannt aus der Lindenstraße), der im April verstarb. 6. „Olympia 2021“ Das Event ist einer von vier Begriffen in der „Top 10“, die direkt mit Sport zu tun haben.

Das Event ist einer von vier Begriffen in der „Top 10“, die direkt mit Sport zu tun haben. 5. „Bundestagswahl 2021“ Die wichtige Wahl um die Nachfolge von Angela Merkel schaffte es immerhin auf den fünften Platz der meistgesuchten Begriffe in der Stadt.

Die wichtige Wahl um die Nachfolge von Angela Merkel schaffte es immerhin auf den fünften Platz der meistgesuchten Begriffe in der Stadt. 4. „Bundesliga“ Der Fußball hat für die Mönchengladbacher einen besonderen Stellenwert – und so waren Anfragen rund um die höchste Klasse Deutschlands keine Seltenheit.

Der Fußball hat für die Mönchengladbacher einen besonderen Stellenwert – und so waren Anfragen rund um die höchste Klasse Deutschlands keine Seltenheit. 3. „Borussia Mönchengladbach“ Getoppt wird die Bundesliga aber noch vom heimischen Verein: Die Geschehnisse um die schwarz-grüne Borussia liegen den Mönchengladbachern (wenig überraschend) besonders am Herzen.

Getoppt wird die Bundesliga aber noch vom heimischen Verein: Die Geschehnisse um die schwarz-grüne Borussia liegen den Mönchengladbachern (wenig überraschend) besonders am Herzen. 2. „Corona“ Das C-Wort schafft es auf’s Podest der „Top 10“ – aber trotz seiner Relevanz nicht an die Spitze.

Das C-Wort schafft es auf’s Podest der „Top 10“ – aber trotz seiner Relevanz nicht an die Spitze. 1. „EM 2021“ Der in Mönchengladbach meistgesuchte Begriff dreht sich um Fußball: Keine Anfrage erreichte Google aus Mönchengladbach öfter als die verschobene „EM 2021“. Auch im Landesschnitt steht diese an der Spitze der meistgesuchten Begriffe.

