Musik in Mönchengladbach Das erste feministische Festival in Mönchengladbach

Die Auftritte Sängerin Dafni eröffnet den Abend mit Akustikgitarre und Ukulele. Die Gäste wippen und klatschen zu ihrer Musik, vereinzelt wird auch mitgesungen. Die Mönchengladbacherin hat Fans in ihrer Heimatstadt. Sie erzählt, dass sie und viele ihrer Freundinnen regelmäßig Diskriminierung erleben. Sie selbst hat früher beispielsweise an der Garderobe im Projekt 42, im Nachtleben gearbeitet und regelmäßig mit aufdringlichen Männern zu tun gehabt, zurzeit arbeitet sie hauptberuflich in einer Frauendomäne, nämlich als Erzieherin. Für den abschließenden Kommentar ihres Auftritts, „immer schön feministisch bleiben”, erntet sie tosenden Applaus. Ruhiger wird es für Zainab Lax, die Harfenistin lädt das Publikum ein, sich zu ihr auf die Bühne zu setzen. Dort hört man ihr gebannt zu, nur an der Bar werden leise Gespräche geführt. Auf eine ganz andere Art fesseln Alpha Tampon die Gäste. Sie sind laut, punkig und mitreißend. Zur Sektballade schwenken einige Gäste Feuerzeuge und leuchtende Handybildschirme, kurz darauf wird schon wieder im flackernden Licht getanzt und gejubelt. Für jeden ist an diesem Abend etwas dabei, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Musikgeschmack. Laura Heyer zieht ein erstes Fazit: „Ich wusste, dass es gut ankommen wird. Aber so gut, das hätte ich nicht erwartet.” Im nächsten Jahr will sie definitiv wieder ein Flinta-Festival in Mönchengladbach veranstalten.