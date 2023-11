Hochschule Niederrhein Finanzierung des Cyber Campus in Mönchengladbach ist gesichert

„Der Aufbau des Cyber Campus NRW in der dreijährigen Pilotphase ist erfolgreich gelungen“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Deshalb werde das Ministerium für Kultur und Wissenschaft den Cyber Campus NRW auch in den kommenden Jahren unterstützen. 2024 und 2025 werden „insgesamt 5,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, also pro Jahr pro Hochschule jeweils 1,375 Millionen Euro“. Der Cyber Campus ist ein gemeinschaftliches Projekt der Hochschule Niederrhein und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. In der dreijährigen Pilotphase hatte das Ministerium den Hochschulen seit dem Wintersemester 2020/21 insgesamt rund sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt.