Kostenpflichtiger Inhalt: CSD in Mönchengladbach : Regenbogenflaggen wehen am Markt, aber nicht an Verwaltungsgebäuden

Bezirksvorsteherin Barbara Gersmann, Birgit Kadler, René Vogel und Sozialdezernentin Dörte Schall hissten die Flaggen am Rheydter Markt. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Mit Beginn der Aktionswoche zum Christopher-Street-Day am 21. Juli wurden am Freitag die Flaggen in der Rheydter City gehisst. Der Rat hatte zuvor abgelehnt, auch die Rathäuser zu beflaggen.