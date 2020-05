Statusbericht aus Mönchengladbach : Nur zwei neue positive Corona-Nachweise

Zurzeit befinden sich in Mönchengladbach 417 Personen (Vortag: 426) in Quarantäne, davon werden 20 im Krankenhaus behandelt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Aktuell gibt es in der Stadt 117 Menschen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind. Seit drei Tagen hat sich diese Zahl nicht verändert.

Die Zahl der Neu-Infizierungen bleibt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Montag, 4. Mai (Stand: 9 Uhr), zwei neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 500 (Vortag: 498) gestiegen. Aktuell sind, genau wie am Samstag und Sonntag, 117 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert.