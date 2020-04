Maskenpflicht und neue Regeln in Mönchengladbach : So funktioniert der Schutz für Händler und Kunden

Info

Ausnahmen Vorschulkinder und Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können.

Geltungsorte Eine Maske muss an folgenden Orten getragen werden: in Geschäften, auf Wochenmärkten, in Gaststätten zum Abholen von Speisen und Getränken, in Einkaufszentren, in Arzt- und Therapiepraxen, in Krankenhäusern und Apotheken, in Bussen, Bahnen und an Bahnhöfen, im Freien (sofern der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann), im Umgang mit Handwerks- und Dienstleistungen, bei denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Dies gilt für alle beteiligten Personen.