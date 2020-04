Ein Bewohner und mehrere Mitarbeiter betroffen : Erste Corona-Infektionen in Mönchengladbacher Altenheimen

Das Krankenhaus Neuwerk hat eigenen Angaben zufolge schon Covid-19-Patienten behandelt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Das Coronavirus hat nun auch die Mönchengladbacher Altenheime erreicht. In den Krankenhäusern werden derweil 14 an Covid-19-Erkrankte beatmet.

Von Denisa Richters und Holger Hintzen

Ein Bewohner des Caritas-Zentrums in Pongs und ein Mitarbeiter des Hauses sind infiziert. Das teilte die Stadt gestern auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Bewohner befinde sich in einem Einzelzimmer in isolierter Quarantäne, der Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Letzteres gelte auch für zwei infizierte Mitarbeiter im Wickrather Antonius Haus und einen Mitarbeiter des Altenheims Buchenhain.

Nach Auskunft der Stadt haben nur Pflegekräfte Zugang zu dem infizierten Bewohner des Pongser Heimes. Dieser dürfe sein Zimmer nicht verlassen. „Die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (Schutzkleidung / Hygieneregeln etc.) werden eingehalten. In den Altenheimen, in denen die Mitarbeiter infiziert sind, stehen die Bewohner unter Beobachtung. Werden entsprechende Symptome bei den Bewohnern festgestellt, werden sie umgehend getestet und isoliert“, teilte Stadtsprecher Wolfgang Speen mit. Der Infektionsfall seit seit Mittwochvormittag bekannt. Angehörige der Bewohner des Hauses zu informieren, liege in der Zuständigkeit des Altenheims.

In anderen Kommunen haben Corona-Infektionen in Altenheimen bereits dazu geführt, dass sich das Virus in der Einrichtung ausgebreitet hat und mehrere Bewohner nach einer Infektion verstarben. Für Altenheime gilt seit der Verordnung der NRW-Landesregierung vom 22. März ein Verbot von Besuchen, „die nicht der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen erforderlich sind“. Ausnahmen sind nur zulässig, „wenn es medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist (etwa auf Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten)“.