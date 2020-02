Ärztin am Elisabeth-Krankenhaus ist infiziert : Zwei weitere Corona-Fälle in Mönchengladbach bestätigt

Mönchengladbach Eine Ärztin des Elisabeth-Krankenhauses ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch im Bethesda-Krankenhaus gibt es jetzt einen Fall. Damit steigt die Zahl der Infizierungen in Mönchengladbach auf bisher drei.

In Mönchengladbach gibt es zwei weitere bestätigte Corona-Fälle. Wie die Stadt am Freitagmittag mitteilte, hat sich eine Ärztin im Praktischen Jahr im Elisabeth-Krankenhaus mit dem Virus infiziert. Die Frau lebt im Kreis Heinsberg und habe sich nach derzeitigem Stand außerhalb der Klinik angesteckt, wie die Stadt mitteilte. Sie ist in häuslicher Quarantäne und kuriert dort ihre Symptome aus. An ihrem ersten Arbeitstag nach einem Urlaub hatte sie keinen Kontakt zu Patienten. Kollegen, mit denen sie bei einer Dienstbesprechung Kontakt hatte, wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Sie werden am kommenden Montag auf Corona getestet, weil ein Abstrich wegen der Inkubationszeit derzeit wenig Sinn mache.

Das Elisabeth-Krankenhaus könne die Versorgung der Patienten in der Urologischen Abteilung aufrechterhalten. Vorsorglich wurden jedoch für Freitag geplante Operationen in der Urologie verschoben.

Auch das Krankenhaus Bethesda hat dem Gesundheitsamt mitgeteilt, dass es einen bestätigten Coronavirus-Fall gibt. Zwei Kontaktpersonen werden getestet. Von ihnen wurde ein Abstrich gemacht. Das Testergebnis muss abgewartet werden.

Damit ist die Gesamtzahl der Corona-Infizierungen in Mönchengladbach auf drei gestiegen. Bereits am Mittwoch war ein Arzt der Kliniken Maria Hilf, der im Kreis Heinsberg lebt, positiv auf das Virus getestet worden. 15 Patienten, die der Arzt nach seiner Ansteckung an Rosenmontag noch behandelt hatte, und 20 Kollegen sind in Quarantäne. Ihre Testergebnisse werden noch erwartet.

Wegen der neuen Corona-Fälle hat Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners erneut den Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt wieder einberufen. Bis Freitag hatte die Stadt darauf verzichtet, öffentliche Einrichtungen zu schießen. Inzwischen ist aber klar: Die Grundschule Holt ist am kommenden Montag und Dienstag geschlossen. Grund ist eine Corona-Infizierung des Bruders eines dort arbeitenden Lehrers. Der Lehrer wohnt in Mönchengladbach, der Bruder allerdings im Kreis Heinsberg, wie Stadtsprecher Mike Offermanns sagte. Der Fall wurde dem Gesundheitsamt gemeldet. Als reine Sicherheitsmaßnahme habe der Stab außergewöhnliche Ereignisse der Stadt beschlossen die Schule vorsorglich für zwei Tage zu schließen. Von dem Lehrer, der zur Zeit noch keine Symptome zeigt, wurde ein Abstrich gemacht. Das Ergebnis des Testes wird kurzfristig erwartet. Wie ein Stadtsprecher mitteilte, soll das Ergebnis des Tests am Wochenende vorliegen.

