Corona-Infektionen in Mönchengladbach : 84-Jährige stirbt in Klinik an Covid-19

84-Jährige stirbt in Klinik an Covid-19

In Mönchengladbach sind am Sonntag, 19. April 2020, genau 164 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mönchengladbach auf 24. Am Wochenende wurden überdies insgesamt weitere 23 neue Infektionen bestätigt.

Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Todesopfer in Mönchengladbach gefordert. Das Gesundheitsamt bestätigte am Wochenende, dass eine 84 Jahre alte Seniorin in einer Klinik an Covid-19 gestorben ist. Ob es sich dabei um eine Heimbewohnerin handelte, teilte die Stadt nicht mit. Insgesamt lagen am Wochenende 23 neue positive Nachweise vor. Damit stieg die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, auf 24. Am Sonntag waren demnach 164 Mönchengladbacher mit dem Coronavirus infiziert.