Coronavirus in Mönchengladbach : Infizierter Klinikarzt war Rosenmontag noch im Dienst

Mönchengladbach Der mit dem Coronavirus infizierte Arzt der Kliniken Maria Hilf war am Montag noch in der Klinik tätig. Jetzt soll geklärt werden, zu wie vielen Menschen er wie intensiv Kontakt hatte.

Die erste bestätigten Corona-Infektion in Mönchengladbach hat Auswirkungen auch auf die medizinische Versorgung in der Stadt. Betroffen ist ein Arzt der Kliniken Maria Hilf, der im Kreis Heinsberg wohnt und sich bei einer Karnevalsveranstaltung in Heinsberg infiziert hat, auf der auch Kontaktpersonen des 47-Jährigen aus Gangelt anwesend waren. Der mit dem Coronavirus infizierte Klinikarzt war anschließend einen Tag lang infiziert im Dienst. Das bestätigte am Morgen ein Sprecher der Kliniken Maria Hilf unserer Redaktion. An Rosenmontag war der Arzt, der im Kreis Heinsberg wohnt, in der Klinik im Dienst. Der Verdacht einer Infektion war am Mittwoch aufgekommen, am Abend hatte sich der Verdacht bestätigt. Jetzt ist er zuhause in Quarantäne. Ein Stadtsprecher sagte, jetzt sei wichtig, die gesamte Kontaktkette des Mediziners zu identifizieren.