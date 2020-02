Ärztin am Elisabeth-Krankenhaus ist infiziert : Zwei weitere Corona-Fälle in Mönchengladbach betätigt

Mönchengladbach Eine Ärztin des Elisabeth-Krankenhauses ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch im Bethesda-Krankenhaus gibt es jetzt einen Fall. Damit steigt die Zahl der Infizierungen in Mönchengladbach auf bisher drei.

In Mönchengladbach gibt es zwei weitere bestätigte Corona-Fälle. Wie die Stadt am Freitagmittag mitteilte, hat sich eine Ärztin im Praktischen Jahr im Elisabeth-Krankenhaus mit dem Virus infiziert. Die Frau lebt im Kreis Heinsberg und habe sich nach derzeitigem Stand außerhalb der Klinik angesteckt, wie die Stadt mitteilte. Sie ist in häuslicher Quarantäne und kuriert dort ihre Symptome aus. An ihrem ersten Arbeitstag nach einem Urlaub hatte sie keinen Kontakt zu Patienten. Kollegen, mit denen sie bei einer Dienstbesprechung Kontakt hatte, wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Sie werden am kommenden Montag auf Corona getestet, weil ein Abstrich wegen der Inkubationszeit derzeit wenig Sinn mache.