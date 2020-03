Verfügung der Stadt Mönchengladbach : Großveranstaltungen bis Karfreitag verboten

Leere Sitzplätze im Borussia-Park beim rheinischen Derby am vergangenen Mittwoch: Großveranstaltungen sind für vier Wochen verboten, kleinere Events müssen gecheckt werden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind bis einschließlich 10. April verboten. Für kleinere Events hilft die Stadt Veranstaltern mit einer Checkliste im Internet bei der Einschätzung des Risikos.

Das Geisterspiel zwischen Borussia und dem 1. FC Köln am Mittwochabend im Borussia-Park war erst der Anfang: Die Stadt Mönchengladbach hat am späten Donnerstagnachmittag in einer Allgemeinverfügung alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern oder Teilnehmern bis einschließlich Karfreitag verboten. Das Rathaus beruft sich dabei den Erlass der Landesregierung vom vergangenen Dienstag. Damit ist nun auch klar, was ohnehin keine große Überraschung mehr war: Auch das nächste Heimspiel Borussias gegen Bayer 04 Leverkusen darf nur ohne Zuschauer stattfinden. Das darauf folgende Heimspiel gegen Union Berlin allerdings ist erst am 11. April – die Allgemeinverfügung ist vorerst gültig bis zum 10. April. Allerdings ist noch unklar, ob nach dem kommenden Wochenende die Spiele überhaupt noch wie bisher geplant stattfinden werden.

In der Verfügung der Stadt geht es aber nicht nur um Bundesliga-Spiele, sondern auch um kleinere Veranstaltungen in Mönchengladbach. Dazu hat das Rathaus eine Checkliste zusammengestellt, anhand der Veranstalter überprüfen können, ob von ihrer geplanten Veranstaltungen ein hohes, mittleres oder ein geringes Risiko ausgeht. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners sagte am Donnerstag unserer Redaktion: „Jetzt ist in erster Linie Verständnis gefragt und Solidarität für das Ziel, die Ausbreitung der Infektion zu verhindern.“

Lesen Sie auch Interaktive Karte : Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Gilt die Allgemeinverfügung auch für Privatleute? Tatsächlich gilt das Verbot nicht nur für öffentliche Events mit mehr als 1000 Besuchern, sondern auch für private Großveranstaltungen. Wer also etwa eine Familienfeier oder eine Geburtstagsparty in diesem riesigen Ausmaß planen sollte, muss auch handeln. „Ausgehend von der Gesetzesbegründung sind hiervon alle Zusammenkünfte von Menschen erfasst, die eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen“, heißt es in der Verfügung. Der Grund: „Nach der aktuellen Erkenntnislage muss davon ausgegangen werden, dass in der Regel keine Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter getroffen werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine Veranstaltung mit dieser Teilnehmer- oder Besucherzahl nicht durchzuführen.“

Was passiert, wenn man dagegen verstößt? Verstöße gegen diese Anordnung werden bestraft mit einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre.

Was ist mit kleineren Veranstaltungen? Da müssen die Veranstalter selbst einschätzen, welche Gefahr von dem Event ausgeht und welche infektionshygienischen Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Dazu hat die Stadt eine Checkliste ins Internet gestellt, die auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes beruht. Die Liste soll helfen, das Gesundheitsrisiko einzuschätzen.

Wo gibt es die Checkliste? Auf der Seite der Stadt: www.notfallmg.de

Was wird abgefragt? Entscheidend sind unter anderem die erwartete Anzahl der teilnehmenden Personen, wo und wie sie sich aufhalten (Stehplätze oder Sitzplätze, im Freien oder in einer Halle, besondere Enge, Belüftung und mehr), ob Teilnehmer aus Risikogebieten erwartet werden, ob ältere Menschen dazukommen und Personen mit chronischen Erkrankungen. Wie ist der Kontakt der Teilnehmer untereinander? Werden Warteschlangen erwartet? Gibt es ausreichend Möglichkeiten der Händehygiene?

Lesen Sie auch Coronavirus im Liveblog : Fußball-Bundesliga unterbricht Spielbetrieb ab nächster Woche