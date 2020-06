Corona-Infektionen in Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet fünf neue positive Nachweise

Am Wochenende wurden in Mönchengladbach fünf neue positive Nachweise bekannt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach In Mönchengladbach waren am Sonntag insgesamt 44 Menschen akut mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die über schärfere Schutzmaßnahmen entscheidet, lag am Sonntag bei 6,5 – deutlich unter der Grenze.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Wochenende insgesamt fünf neue positive Nachweise des Coronavirus verzeichnet. Das teilte die Stadt mit. Aktuell sind damit 44 Menschen in Mönchengladbach akut mit dem Coronavirus infiziert. Seit März wurde das Virus bei 683 Personen (Vortag: 680) getestet. Davon sind 598 Personen (Vortag 597) genesen. 41 Gladbacher sind nach einer Infektion gestorben. Am Sonntag befanden sich insgesamt 279 Personen in Quarantäne, davon war keiner im Krankenhaus. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt derzeit bei 8024 (Vortag: 8002).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, lag am Sonntag bei 6,5. Ab einem Wert von 50 müssten schärfere Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

(RP)