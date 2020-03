Coronavirus-Fälle steigen : Erster infizierter Patient in Mönchengladbach gestorben

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist erstmals ein Patient an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Infektionen ist auf 168 gestiegen.

Mönchengladbach hat einen ersten mit dem Coronavirus infizierten Toten zu beklagen, wie die Stadt am Samstag meldet. Der Mann, Jahrgang 1952, sei am Freitag in einem Mönchengladbacher Krankenhaus gestorben. Er habe aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört. In einem Risikogebiet hatte sich der Mann zuvor nicht aufgehalten.