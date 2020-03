Bezirk Mönchengladbach und Korschenbroich : Derzeit noch keine Absage von Schützenfesten wegen des Coronavirus

„Unges Pengste“ in Korschenbroich ist eines der ersten Schützenfeste in der Saison. Über mögliche Absagen von Festen wegen des Coronavirus wurde noch nicht entschieden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach/Korschenbroich Eine Falschmeldung aus dem Kreis Viersen sorgt für Aufregung bei Schützen und Schaustellern in der Region. Darin heißt es, der Kreis Viersen habe bereits jetzt alle Schützenfeste für das Jahr 2020 untersagt.

Für den Bezirksverband der 38 Bruderschaften in Mönchengladbach und Korschenbroich hat Bezirksbundesmeister Horst Thoren am Wochenende klargestellt, dass Vorsorge zum Schutz der Menschen Vorrang hat vor dem Wunsch nach Festfreude. Die Schützen würden in Abstimmung mit den Behörden verantwortungsvoll entscheiden. Zumindest bis zum Ende der Osterferien am 19. April werde es wohl keine Veranstaltungen geben. Deshalb hat der Bruderrat auch die für die Nacht zum Passionssonntag angekündigte Nachtwallfahrt zum Marienheiligtum in Hehn mit erwarteten 600 Pilgern in den Oktober verschoben.