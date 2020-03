Kolumne Denkanstoß : Nur Mut

Die Sitzplätze im Borussia-Park blieben am Mittwoch wegen des Coronavirus leer. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach In Zeiten des Coronavirus ist Pessimismus fehl am Platz, gerade für Christen, schreibt unser Autor.

Weiterleiten Drucken Von Burkhard Kuban

Ist es nicht zum Verzweifeln? Albert Damblon hat in der vergangenen Woche schon vom Coronavirus und dem Virus der Gewalt geschrieben. Nun hat sich die Lage der Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze zugespitzt sowie der Krieg in Syrien. Von vielen anderen Krisenherden bekommen wir gar nichts mit. Die immer größer werdenden Einschränkungen durch das Coronavirus schon. Das Derby ohne Zuschauer, Eishockey-Playoffs und Kulturveranstaltungen komplett abgesagt. Immer noch Hamsterkäufe und Unsicherheit. Wie schnell wankt unsere vermeintliche Sicherheit und Gewohnheit. Und bei allen persönlichen Unterschieden jammern wir immer noch auf sehr hohem Niveau. Momentan wird wieder greifbar, wie wenig wir Menschen bisweilen im Griff haben in unserer technisierten und modernen Welt. Es ist dann nicht weit bis zum Vers „Früher war alles besser“, den ich vehement bestreite, ich nenne nur die Beispiele Waschmaschine und Kühlschrank.

Trotzdem meine ich, Resignation und Pessimismus nehmen zu. Vermutlich auch die Angst, oft irrational. Es ist so schwer, denn so ein Virus ist nicht zu fassen, im wahrsten Sinne nicht zu be-greifen, und die Grenze Griechenlands ist so weit weg, trotz der Bilder. Gleichwohl sterben viele Menschen im Straßenverkehr. Doch wer ist auf die Idee gekommen, das Auto stehen zu lassen, weil die Todesgefahr dort viel größer ist als durch das Coronavirus? Im Auto wird mir schon nichts passieren…

Die Fastenaktion „7-Wochen-Ohne“ unserer evangelischen Kirche hat das Thema „Zuversicht! 7 Wochen ohne Pessimismus.“ Als ob die Verantwortlichen geahnt hätten, was im März 2020 für eine Stimmung in Deutschland vorherrscht. Zyniker könnten behaupten, die Kirche nähme die Menschen mit dieser Aktion nicht ernst. Skeptiker könnten der Aktion vorwerfen, völlig weltfremd und typisch Kirche zu sein.

Ich setze einen Satz des Apostels Paulus dagegen (2 Tim 1,7): „Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ Gesprochen von einem Mann, der sein Leben für Gott eingesetzt hat, der Gefängnis, Folter und Lebensgefahr auf See durchgemacht hat für die Überbringung des Evangeliums, der Guten Nachricht. Der also Zeiten der Verzweiflung und des Pessimismus kennt wie kein anderer.

Der durch die Erlösungstat Jesu Christi, an deren Gedenken wir uns in dieser Passionszeit gerade vorbereiten, sich befreit weiß in dieser unerlösten Welt mit all ihren Wirrnissen und Zumutungen. Der uns genau an die Attribute weist, die wir grundsätzlich immer, aber vielleicht gerade jetzt besonders nötig haben: Kraft und Besonnenheit, wurzelnd in der Liebe Gottes zu uns und zu unseren Mitmenschen. Das ist kein einfaches Vertrösten im Sinne von „Lebbe geht weiter“ oder „Wird schon wieder“, das ist kein Leichtsinn im Sinne von „Geht irgendwie (an mir) schon vorbei“, sondern gründet in tiefen Glaubenserfahrungen vieler Menschen.

Glauben heißt Vertrauen, das stimmt. Nicht blind, sondern auf und in den, der sich mit seinem Leben für uns eingesetzt hat, Jesus Christus, Gottes Sohn. Pessimismus ist fehl am Platz, gerade für uns Christen. Ich hoffe, wir schaffen es mit der nötigen Besonnenheit und Kraft für alle sicht- und nutzbar zu machen. Gerade jetzt. Jeden Tag eine gute Tat ist das Motto der Pfadfinder. Fangen wir doch mal mit „jeden Tag eine gute Nachricht weiterverbreiten“ an. Sie werden sehen, das wirkt.