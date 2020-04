Corona-Status in Mönchengladbach : Zahl der gemeldeten Neu-Infizierten wieder stark gestiegen

Mönchengladbach 35 neue positive Nachweise auf das neuartige Coronavirus hat das Gesundheitsamt Mönchengladbach am Mittwoch gemeldet. In den vergangenen Tagen waren nur jeweils vier bis sechs registrierte Neuinfektionen verzeichnet worden.

Aktuell sind 136 Menschen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) 35 neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 217 (Vortag: 182) gestiegen. Die Zahl der negativen Nachweise hat sich auf 1351 (Vortag: 1229) erhöht. 38 Laborergebnisse stehen derzeit aus.

Aktuell befinden sich 456 Menschen (Vortag: 415) in Quarantäne. 41 sind im Krankenhaus. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 80 (Vortag: 67) gestiegen. Bis jetzt gab es einen Toten.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus reduziert die Stadt Mönchengladbach die Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet.

Sonder-Parkregelung Ziel ist es dabei, Berufsgruppen zu unterstützen, die eine besondere Verantwortung tragen. Damit wird allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die im Bereich der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, vorübergehend erlaubt, ihr Fahrzeug zum Beispiel auf öffentlichen Parkplätzen oder in Anwohnerparkbereichen auch ohne Parkschein abzustellen. Es reicht daher, eine formlose Bescheinigung des Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten sichtbar auf dem Armaturenbrett auszulegen.

Oberbürgermeister Reiners hierzu: „Das soll keineswegs als Freifahrtschein zum Falschparken verstanden werden. Wir wollen damit gewährleisten, dass zum Beispiel medizinisches oder pflegerisches Fachpersonal ohne zusätzliche Ausnahmegenehmigungen mit dem Auto zum Einsatzort und wieder nach Hause fahren und dort parken kann.“

Selbstverständlich würden schwerwiegende Verstöße, vor allem zugeparkte Feuerwehrzufahrten und Rettungswege, auch unzulässig genutzte Behindertenparkplätze und etwa Geh- oder Radwegparken mit starker Beeinträchtigung der Fußgänger oder Radfahrer, weiter geahndet, teilte die Stadt mit.

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur finden Sie hier weitere Hinweise: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/neue-leitlinie-bestimmt-personal-kritischer-infrastrukturen

Theater-Sprechstunde Das Theater behält auch in der Zeit ohne Vorstellungen den Kontakt zu seinem Publikum bei, nicht nur über die digitalen Kanäle wie Facebook, YouTube und Instagram, sondern auch ganz klassisch über Briefe und Telefonate. Schauspieldirektor Matthias Gehrt und Operndirektor Andreas Wendholz bieten deshalb telefonische „Theatersprechstunden“ an. Sie beantworten Fragen zu Inszenierungen oder erzählen davon, wie sie ihren Alltag gestalten, während der Vorstellungsbetrieb ruht. Für Fragen rund um Kartenrückgaben und Abonnements stehen weiterhin die Mitarbeiter der Theaterkasse unter 02151 805-125 oder theaterkasse-kr@theater-kr-mg.de zur Verfügung. Andreas Wendholz ist am Dienstag, 7. April, von 11 bis 13 Uhr erreichbar. Matthias Gehrt nimmt am Mittwoch, 8. April, von 10 bis 12 Uhr Anrufe entgegen. Die Telefonnummer lautet: 02151 805-164. Weitere Sprechstunden sind in Planung.

(fju) Ulrike Gresse, Gemeindereferentin an der Pfarre St. Vitus, hatte die Idee, im Zentrum der Gladbacher Altstadt einen Gabenzaun aufzustellen. Ihren Gedanken besprach sie mit Propst Peter Blättler, Christoph Simonsen, dem Leiter Citypastoral, und mit Eberhard Boekers, dem Präsidenten der St. Vitus-Laurentius Bruderschaft. Boeckers organisierte mit seiner kleinen Bruderschaft den Zaun und gemeinsam mit der Pfarrgemeinde die ersten Gaben für Bedürftige. Der Gedanke hinter der Idee ist, dass Bürger Tüten mit Hygieneartikeln oder haltbaren Lebensmitteln für Bedürftige am Gabenzaun vor der Citykirche aufhängen. So wollen die Organisatoren den Obdachlosen in dieser schwierigen Zeit helfen.

Das Anbringen der Tüten sollte so geschehen, dass maximal zwei Bedürftige unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter, sich am Zaun bedienen können. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die ihre Gaben dort anbringen. Schenker und Beschenkte sollen sich, so Boeckers, am besten einzeln und im Mindestabstand dem Gabenzaun nähern. Ordnungsamt, Kommunaler Ordnungsdienst und die örtliche Polizei werden auf die Einhaltung der aktuell für alle gültigen Regeln achten. Auch Mitarbeiter der Citykirche werden kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden.

