Gesundheitsamt hat keine Bedenken : Geringes Corona-Risiko bei Mönchengladbach-Spiel gegen den BVB

Mönchengladbach Im Kreis Heinsberg bleiben im Kampf gegen das Coronavirus Kitas und Schulen weiter geschlossen. Zehn Kilometer weiter hat Mönchengladbach keine Bedenken gegen das Spitzenspiel am Samstag.

Die Stadt Mönchengladbach hat ihre Entscheidung gegen die Absage des Bundesliga-Spitzenspiels am Samstag verteidigt. Das Corona-Infektionsrisiko sei aus ihrer Sicht gering. In Abwägung der Gesamtsituation habe die Stadt so entschieden, „weil wir bei diesem Spiel nicht mit einer Situation rechnen, wo sich übermäßig Leute infizieren“, sagte der Sprecher der Stadt Wolfgang Speen am Freitag vor der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky). Mönchengladbach sei kein Coronavirus Hotspot.