Solidarität in Corona-Zeiten : Nachbarn helfen bei Botengängen

Mönchengladbach In Mönchengladbach gibt es zahlreiche Hilfsangebote für ältere Menschen.

Schrievers/Ohler Michael Kuttler organisiert Arztwege, Einkaufs- und Lieferdienste in der näheren Nachbarschaft. Rund 40 Helfer hat er in seiner Liste und bis jetzt 15 Personen, denen geholfen wird. „Wir sind beim Freiwilligen-Zentrum registriert“, sagt Kuttler. Das sei wichtig, damit alle Helfer von der Ehrenamtsversicherung des Landes Nordrhein-Westfalen abgedeckt seien. „Ich halte es für gefährlich, wenn jetzt jeder herumläuft und helfen will. Beide Seiten müssen geschützt werden“, sagt er. Die Helfer, falls Ihnen was passiert, und die, denen geholfen wird, vor Trickbetrug. Anfragen per E-Mail an kuttler@gbaev.de oder telefonisch unter 0160 5619283.