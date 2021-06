Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 9. Juni) : Acht neue Nachweise, aber Inzidenz sinkt weiter

Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Mittwoch, 9. Juni)

Das Gesundheits meldete am Mittwoch acht neue Corona-Nachweise. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mönchengladbach Die Lage entspannt sich weiter. Mit einem Wert von 16,1 könnte bald die Inzidenzstufe 1 aus der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erreicht sein. Das Theater testet derweil eine neue Warn-Technik.

(RP) Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Mittwoch acht neue positive Corona-Nachweise gemeldet. Damit sind in Mönchengladbach aktuell 182 mit SARS-CoV-2 Virus infiziert. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Der Wert der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist laut Robert Koch Institut (RKI) weiter gesunken auf 16,1 – am Vortag lag der Wert bei 17,6. Die Wocheninzidenz liegt damit den fünften Werktag in Folge unter dem Grenzwert von 35. Ab Freitag, 11. Juni, könnten im Stadtgebiet die Regeln der Inzidenzstufe 1 aus der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW in Kraft treten.