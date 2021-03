Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (22. März) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 95

Proben für Corona-Tests (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Mönchengladbach weiter stark an und hat sich im Verlauf der vergangenen fünf Tage etwa verdoppelt. Am Montagmorgen kamen 38 neue positive Corona-Fälle hinzu.

Aktuell sind 375 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Montag, 22. März, 38 neue positive Nachweise. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 95. Am vergangenen Mittwoch hatte sie noch unter der 50er-Marke gelegen.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 7999 (Vortag: 7961) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 7419 (Vortag: 7402) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 1710 (Vortag: 1691) Personen in Quarantäne, davon werden 21 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister wurden am Montagmorgen sieben Covid-19-Patienten auf Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt, drei davon mussten invasiv beatmet werden. 23 Betten waren laut Bericht noch frei.

(RP)