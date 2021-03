Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (1. März 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 44,1

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach vermeldete am Montagmorgen elf neue positive Corona-Nachweise. Damit stieg auch wieder der Inzidenzwert.

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen in Mönchengladbach ist am Montag gesunken, die Sieben-Tage-Inzidenz dagegen gestiegen. Derzeit sind 345 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Montagmorgen (Stand: 8 Uhr) elf neue positive Nachweise.