Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (24. März 2021) : Inzidenz bleibt unter 100, ein weiterer Todesfall

Mönchengladbach Gegenüber dem Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach am Mittwoch leicht gefallen und liegt nun bei 95,8. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist dagegen gestiegen.

Aktuell sind 411 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es 386 gewesen. Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnete am Mittwochmorgen 29 neue positive Nachweise. Das Gesundheitsamt musste zudem einen weiteren Todesfall bestätigen: Der Patient (Jahrgang 1938) verstarb in einem Krankenhaus. Vorerkrankungen waren nicht bekannt. Seit Beginn der Pandemie verstarben in Mönchengladbach 207 Menschen mit oder an Covid-19.