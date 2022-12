Corona-Pandemie in Mönchengladbach Wieso sich die Infizierten-Zahl plötzlich halbiert hat

Nur noch 549 Personen gelten in Mönchengladbach als akut mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt vom Freitag, 2. Dezember 2022, hervor. Die Zahl verwundert, da am Vortag noch 1288 Infizierte gemeldet wurden – mehr als doppelt so viele. Wieso ist das so?