Statistik zu Mönchengladbach Weniger Corona-Tote als in den Vorjahren

Fast 160.000 Menschen sind seit Pandemiebeginn in Deutschland im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Für NRW werden derzeit 29.464 dieser Todesfälle in der Statistik erfasst, für Mönchengladbach 380. Diese Woche hat das städtische Gesundheitsamt zwölf Corona-Tote für Mönchengladbach gemeldet – sechs Fälle sind nachträglich erst entdeckt und nachgemeldet worden, die anderen sechs sind aktuell. Darunter auch jener einer 17-Jährigen, die mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus starb. Allerdings war die Corona-Infektion den aktuellen Erkenntnissen nach nicht todesursächlich, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilte. Dennoch wird der Fall statistisch als „Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19“ gesehen. Ein Blick in die Statistik und ihre Besonderheiten.