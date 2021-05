Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Tests in Mönchengladbach : Testgrenze ist noch nicht erreicht

Petra Dinter entnimmt im MVZ Labor Stein und Kollegen in Hardt einen PCR-Test. Rund 4000 Tests am Tag werden dort untersucht, davon sind rund zwölf Prozent positiv. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Selbsttest, Schnelltest, PCR-Test – das Angebot zur Corona-Diagnose ist in Mönchengladbach breit. Doch nicht alle Tests sind gleich zuverlässig. Fachleute diskutierten nun in einer Online-Konferenz die Test-Möglichkeiten in der Stadt.