Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 7. Juli 2021) : Fünf neue Corona-Infektionen nachgewiesen

In Mönchengladbach wurde am Mittwoch die Marke der insgesamt 11.000 nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Mittwoch fünf neue Nachweise auf das Coronavirus. Dadurch steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach.

Nachdem zwei Tage lang keine neue Infektion mit dem Coronavirus verzeichnet wurde, meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Mittwochmorgen (Stand: 9 Uhr) gleich fünf neue Nachweise. Damit steigt die Zahl der aktuell mit Covid-19 infizierten Personen im Stadtgebiet auf 17. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 3,8.

Nach Angaben der Stadt wurde das Virus seit März 2020 bei 11.003 Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.754 Personen nicht mehr infektiös. 232 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben. 70 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.