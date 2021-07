Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Samstag/ Sonntag, 3. und 4. Juli 2021) : Nur zwei Neuinfektionen am Wochenende

Nur zwei Neuinfektionen am Wochenende

Mönchengladbach 18 Menschen in Mönchengladbach sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil.

(RP) Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Wochenende (3. und 4. Juli) zwei positive Nachweise des Coronavirus verzeichnet. Aktuell sind 18 Mönchengladbacher mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt – wie am Freitag – bei 2,3.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.998 Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.748 nicht mehr infektiös. 232 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben. 110 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.